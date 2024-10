Malesia: Nuove misure per l'efficienza energetica delle imprese

14 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Economia della Malesia ha annunciato un progetto per migliorare l'efficienza energetica delle aziende, valido dal 2025 al 2028. Il piano prevede l'implementazione di obiettivi di risparmio energetico differenziati in base alla capacità contrattuale di consumo elettrico delle imprese. Circa 4.900 grandi utenti, con una capacità contrattuale superiore a 800 kW, dovranno gestire i propri obiettivi di risparmio a livello aziendale. Questa iniziativa mira a promuovere una maggiore sostenibilità nel settore industriale malese, come riportato da 工商時報. Le nuove regole si inseriscono in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica nel Paese.