Malesia: Nuove regole per l'assunzione di lavoratori migranti

14 Agosto 2024_ Il Ministero dell'Interno della Malesia approverà le quote di lavoratori migranti che possono essere assunti e le loro destinazioni. Il Ministero delle Risorse Umane valuterà l'idoneità delle aziende per l'assunzione di lavoratori stranieri e garantirà il loro benessere secondo la legge sul lavoro. Sebbene l'iniziativa sia volta a semplificare il processo, gli stakeholder avvertono che le politiche altalenanti potrebbero scoraggiare gli investitori. La notizia è riportata dal New Straits Times. Le nuove misure mirano a migliorare la gestione del lavoro migrante nel paese, un tema cruciale per l'economia malese, che dipende fortemente dalla manodopera straniera.