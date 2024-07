Malesia: Nuove regole per le piattaforme di social media e messaggistica

27 Luglio 2024_ La Malesia richiederà a tutte le piattaforme di social media e di messaggistica con almeno otto milioni di utenti registrati di ottenere una Licenza di Classe per la Fornitura di Servizi Applicativi a partire dal 1 gennaio 2025. Questa decisione, annunciata dalla Commissione per le Comunicazioni e i Multimedia della Malesia (MCMC), è parte di un nuovo quadro normativo volto a garantire che tali servizi rispettino le leggi locali. La misura è stata adottata per combattere l'aumento dei crimini informatici, come le frodi online e il cyberbullismo, e si applicherà solo alle piattaforme che soddisfano i requisiti di licenza. La fonte di questa notizia è BH Ahad. Il Ministero delle Comunicazioni, guidato dal Ministro Fahmi Fadzil, ha avviato studi per implementare questa registrazione e licenza, coinvolgendo anche grandi fornitori come Google, Meta e TikTok.