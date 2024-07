Malesia: Nuove sanzioni severe per i responsabili della contaminazione delle acque in Selangor

25 Luglio 2024_ In Malesia, i responsabili della recente contaminazione delle fonti d'acqua in Selangor potrebbero affrontare pene detentive fino a cinque anni e multe fino a 10 milioni di ringgit. La notizia è stata comunicata da Jamaliah Jamaluddin, presidente della Commissione per la Salute Pubblica e l'Ambiente di Selangor, in base alle disposizioni della Sezione 25 della Legge sulla Qualità Ambientale del 1974. Questo annuncio arriva dopo che sono state imposte sanzioni minori, come una multa di 1.000 ringgit e la sospensione della licenza per sette giorni, ai colpevoli della contaminazione del fiume Kuang. La fonte di questa informazione è Berita Harian. Le nuove misure mirano a garantire una maggiore protezione delle risorse idriche, fondamentali per la popolazione e l'ambiente della regione.