Malesia: Nuovo lodge ecoturistico lanciato a Lahad Datu per promuovere il turismo sostenibile

12 Ottobre 2024_ È stato inaugurato l'Utan Rainforest Lodge a Lahad Datu, un nuovo alloggio ecoturistico che mira a migliorare l'esperienza dei turisti nella biodiversa regione di Sabah. Il lodge, gestito da Borneo Eco Tours, offre 12 camere e una varietà di attività legate alla natura, come l'osservazione degli uccelli e safari notturni. Il governo locale sottolinea l'importanza di strutture di alta qualità per attrarre visitatori e sostenere gli sforzi di conservazione ambientale. La notizia è riportata da Utusan Borneo. Questo lodge si trova nel Rizab Rimba Dara Sungai Kapur, un'area ricca di fauna selvatica, e contribuisce agli obiettivi di turismo sostenibile e conservazione della biodiversità in Malesia.