Malesia: Nuovo piano di sviluppo per il turismo sostenibile

22 Luglio 2024_ Il governo malese ha annunciato un nuovo piano di sviluppo per promuovere il turismo sostenibile nel paese. L'iniziativa mira a ridurre l'impatto ambientale del settore turistico, incoraggiando pratiche ecologiche tra operatori e visitatori. Il piano prevede investimenti in infrastrutture verdi e la promozione di destinazioni meno conosciute per decongestionare le aree turistiche più affollate. Inoltre, saranno introdotti programmi educativi per sensibilizzare la popolazione locale e i turisti sull'importanza della sostenibilità. Lo riporta il sito di notizie Harian Metro. Il governo spera che queste misure possano contribuire a preservare le risorse naturali della Malesia e a garantire un futuro sostenibile per il settore turistico.