Malesia: Nuovo piano per formare talenti STEM nella strategia nazionale dei semiconduttori

9 Settembre 2024_ Il Ministro degli Investimenti, Commercio e Industria, Tengku Zafrul, ha annunciato l'inclusione del 'Piano di Talent STEM di Penang' nella Strategia Nazionale dei Semiconduttori (NSS), con un finanziamento di 25 miliardi di ringgit. Durante la presentazione del piano, Tengku Zafrul ha sottolineato l'importanza di formare 60.000 ingegneri entro il 2030 per sostenere l'industria dei semiconduttori, cruciale per l'economia malese. Penang, un centro chiave per l'industria dei semiconduttori in Malesia, rappresenta il 38% delle esportazioni nazionali nel settore elettronico ed elettrico. La fonte di questa notizia è 光华日报. Il governo malese prevede di investire ulteriormente nella formazione di talenti STEM e TVET per affrontare la crescente domanda di professionisti nel settore tecnologico.