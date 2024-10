Malesia: Nuovo presidente del Partito Democratico di Azione a Penang esprime supporto al governo statale

05 Ottobre 2024_ Shen Zhiqiang è stato nominato nuovo presidente del Partito Democratico di Azione (DAP) di Penang, e ha sottolineato l'importanza della separazione tra partito e governo. Nonostante la sua nuova posizione, ha confermato il supporto del DAP al governo statale guidato da Chow Kon Yeow. Shen ha dichiarato che la collaborazione tra il partito e il governo è fondamentale per il progresso della regione, e ha espresso la sua intenzione di mantenere un dialogo aperto con Chow. Questo cambio di leadership arriva dopo 25 anni di presidenza di Chow, che ha guidato il DAP a Penang. La notizia è stata riportata da 光华日报. Shen Zhiqiang, attualmente anche Ministro delle Risorse Umane, ha evidenziato la necessità di unire le forze per affrontare le sfide future e garantire la continuità del DAP come scelta preferita dagli elettori di Penang.