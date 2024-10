Malesia: Operazione contro i migranti irregolari in Sabah

21 Ottobre 2024_ Il Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) ha arrestato 64 migranti irregolari durante un'operazione di enforcement in Sabah, coinvolgendo...

21 Ottobre 2024_ Il Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) ha arrestato 64 migranti irregolari durante un'operazione di enforcement in Sabah, coinvolgendo diverse aree tra cui Beaufort e Sipitang. L'operazione, che ha avuto luogo tra la mezzanotte e le 6:50 del mattino, ha visto il controllo di 215 persone, con un totale di 64 arresti per varie violazioni delle leggi sull'immigrazione. I detenuti, di età compresa tra un mese e 79 anni, sono stati trasferiti al Depot Tahanan Imigresen di Kota Kinabalu per ulteriori indagini. Fino ad oggi, il JIM ha condotto 1.275 operazioni nel Sabah, arrestando 4.811 persone e denunciando 37 datori di lavoro. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo, evidenziando l'impegno continuo delle autorità malaysiane nel contrastare l'immigrazione illegale.