Malesia: Operazione contro l'invasione del Taman Negara Similajau

13 Settembre 2024_ Le autorità malesi hanno avviato un'operazione integrata per affrontare l'invasione del Taman Negara Similajau, un'area protetta, da parte di coloni illegali. La Sarawak Forestry Corporation (SFC) ha avvertito contro le speculazioni che accusano il governo di azioni disumane nei confronti dei residenti locali. L'operazione, che ha ricevuto un mandato di sfratto dal tribunale, mira a rimuovere gli occupanti illegali che hanno invaso il parco dal 2004, causando danni ambientali. Il Taman Negara Similajau, istituito nel 1976, è un'area di 7.064 ettari che richiede protezione per la sua biodiversità. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. L'operazione coinvolge diverse agenzie, tra cui la Polizia e il Dipartimento dell'Immigrazione, per garantire il rispetto delle leggi ambientali.