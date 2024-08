Malesia: Operazione di demolizione di case abusive a Kota Kinabalu

16 Agosto 2024_ A Kota Kinabalu, sono state demolite 62 case abusive durante un'operazione condotta dalla polizia locale in collaborazione con...

16 Agosto 2024_ A Kota Kinabalu, sono state demolite 62 case abusive durante un'operazione condotta dalla polizia locale in collaborazione con diverse agenzie governative. Le abitazioni erano state costruite su terreni di proprietà del governo senza alcuna autorizzazione. Questa azione fa parte degli sforzi delle autorità per affrontare il problema delle costruzioni abusive nella regione. Il capo della polizia, Mohd Zaidi Abdullah, ha sottolineato l'importanza di mantenere l'area sicura e ordinata, avvertendo i residenti contro la costruzione illegale. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Le autorità locali continueranno a monitorare e a svolgere operazioni simili per garantire il rispetto delle leggi edilizie.