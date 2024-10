Malesia: Oro Italia 916 Fest celebra l'artigianato italiano in Malaysia

23 Ottobre 2024_ Habib ha lanciato l'Oro Italia 916 Fest, un festival dedicato all'arte orafa italiana e alla tradizione malese, che si svolgerà fino al 3 novembre. L'evento mette in mostra la collezione Oro Italia 916, realizzata in esclusiva in Italia, che unisce il design europeo alla maestria artigianale malese. Paolo Portinari, partner di Habib, è stato invitato dall'Italia per condividere la sua esperienza sulla qualità dei gioielli presentati. Il festival include anche workshop interattivi per i visitatori, offrendo un'opportunità unica di apprendere dai migliori artigiani. La notizia è stata riportata da hmetro.com.my. Questo evento rappresenta un'importante fusione culturale tra Italia e Malesia, celebrando l'eleganza e la tradizione di entrambi i Paesi.