Malesia: Parkson Malaysia celebra l'estate italiana con la promozione DGSummerVibes

20 Luglio 2024_ Parkson Malaysia lancia la promozione DGSummerVibes, dedicata alle nuove fragranze di Dolce&Gabbana, dal 15 al 28 luglio 2024. L'evento, ospitato presso il Pavilion KL, offre ai clienti l'opportunità di immergersi nell'atmosfera romantica e vibrante di un'estate italiana attraverso profumi esclusivi. La collezione DGSummerVibes include due fragranze, una per lei e una per lui, ispirate ai paesaggi e ai profumi dell'Italia. I visitatori possono anche ricevere campioni gratuiti delle fragranze, rendendo l'esperienza ancora più speciale. Lo riporta everydayonsales.com. La promozione è un'occasione unica per scoprire l'eleganza e il lusso del marchio italiano Dolce&Gabbana in Malesia.