Malesia: Pas critica le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Saifuddin Nasution Ismail

18 Settembre 2024_ Il partito Pas ha espresso il proprio disappunto e tristezza per le affermazioni ritenute eccessive e irrispettose del Ministro dell'Interno, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, riguardo al Muktamar Annuale di Pas. Il Vicepresidente Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ha sottolineato che durante l'evento non è stato fatto alcun attacco personale, contrariamente a quanto affermato da Saifuddin. Tuan Ibrahim ha anche previsto che, avvicinandosi alle elezioni generali, il partito di Saifuddin, Pakatan Harapan, potrebbe adottare misure disperate per giustificare le proprie dichiarazioni. La fonte di questa notizia è Berita Harian. Pas, sotto la guida di Abdul Hadi Awang, ha attualmente il maggior numero di rappresentanti parlamentari e governa quattro stati in Malesia, evidenziando il suo sostegno popolare nonostante le critiche.