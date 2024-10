Malesia: Penang investe 12 milioni di ringgit per proteggere le coste da erosione e maree

20 Ottobre 2024_ Il governo di Penang ha avviato la costruzione di scogliere lungo le coste di tre località per affrontare il problema dell'erosione e delle maree alte. I lavori, finanziati con 12,14 milioni di ringgit, sono parte di un progetto approvato dal governo centrale nel contesto dell'11° Piano Malese. Il Chief Minister Chow Kon Yeow ha annunciato che i progetti, iniziati all'inizio dell'anno, dovrebbero essere completati tra il 2025 e il 2026. Le opere includono anche l'aggiornamento delle infrastrutture esistenti e la costruzione di barriere contro le inondazioni. La notizia è stata riportata da Kwong Wah Yit Poh. Penang è uno stato della Malesia noto per le sue coste e il turismo, e il governo locale sta cercando ulteriori fondi per estendere le opere di protezione in altre aree.