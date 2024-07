Malesia: Penang vieta ai lavoratori stranieri di cucinare piatti locali

16 Luglio 2024_ Penang, rinomata per la sua cucina, ha deciso di vietare ai lavoratori stranieri di cucinare 13 piatti tipici locali. La misura, già...

16 Luglio 2024_ Penang, rinomata per la sua cucina, ha deciso di vietare ai lavoratori stranieri di cucinare 13 piatti tipici locali. La misura, già in vigore nei centri di venditori ambulanti gestiti dal consiglio comunale, sarà estesa anche a caffetterie e centri di venditori ambulanti privati entro l'anno. Tra i piatti interessati ci sono il laksa, il nasi lemak e il char kway teow. I venditori che non rispetteranno il divieto rischiano la revoca della licenza. Lo riporta Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe. La politica, introdotta nel 2014 dall'ex capo ministro Lim Guan Eng, mira a preservare l'autenticità della cucina di Penang.