Malesia: Pescatori denunciano inquinamento del fiume Sekah a Nilai

17 Settembre 2024_ Un grave inquinamento del fiume Sekah a Nilai è stato segnalato a causa di un presunto scarico di acque reflue da un impianto di trattamento nelle vicinanze. Il presidente del comitato statale S Veerapan ha dichiarato che l'agenzia ambientale ha avviato un'indagine dopo aver ricevuto una denuncia da un residente l'8 settembre. Le prime indagini hanno rivelato che il fiume era già in uno stato critico, con acqua di colore nero e un forte odore. Sono stati prelevati campioni d'acqua per ulteriori analisi e l'agenzia ha ordinato all'operatore dell'impianto di adottare misure correttive immediate. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Il governo statale ha sottolineato l'importanza della responsabilità ambientale e ha avvertito che non tollererà violazioni delle normative ambientali.