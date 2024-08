Malesia: Piaggio Malaysia lancia l'Aprilia RS 457, un nuovo modello sportivo italiano

27 Agosto 2024_ Piaggio Malaysia annuncia l'imminente lancio dell'Aprilia RS 457, un motociclo sportivo di media cilindrata, previsto per il mese prossimo a un prezzo compreso tra RM30,000 e RM33,000. Questo modello, prodotto in India, rappresenta un'opzione accessibile per gli appassionati di moto in Malesia, dove la domanda per motocicli di questo tipo è in crescita. L'Aprilia RS 457, con un motore di 457cc e un design innovativo, si posiziona come un'ottima introduzione per i motociclisti che desiderano passare a modelli più potenti. La notizia è stata riportata da bharian.com.my, evidenziando l'interesse crescente per i marchi italiani nel mercato malese. L'Aprilia, con sede a Noale, in Italia, è nota per la sua eccellenza nel design e nella tecnologia motociclistica, contribuendo a elevare gli standard del settore in Malesia.