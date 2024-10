Malesia: Piquadro lancia la sua collezione FW24 con un tocco di eleganza italiana

02 Ottobre 2024_ Piquadro ha inaugurato due nuovi negozi in Malesia, a The Exchange TRX e IOI City Mall, presentando la sua attesa collezione Autunno/Inverno 2024. La collezione include articoli in pelle di alta qualità, come zaini e borse da lavoro, realizzati con pelle importata dall'Italia, combinando stile italiano e tecnologia avanzata. Ogni pezzo è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti moderni, con dettagli pratici come porte USB nascoste e tasche anti-RFID. La notizia è riportata da glamlelaki.my, evidenziando l'impatto della moda italiana anche in Malesia. I visitatori possono scoprire l'eleganza e la funzionalità della collezione Piquadro nei nuovi punti vendita.