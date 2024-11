Malesia: PKR Sabah rivendica autonomia nelle decisioni politiche

02 Novembre 2024_ Il PKR Sabah ha dichiarato di avere piena autonomia nel prendere decisioni riguardanti le alleanze per le prossime elezioni. Il portavoce Razeef Rakimin ha sottolineato che qualsiasi discussione di cooperazione con il Barisan Nasional (BN) o altri partiti deve avvenire direttamente con il PKR Sabah, non attraverso la leadership centrale. Razeef ha affermato che il partito sa chi è più adatto per collaborare e ha invitato il BN e altri partiti, come il Gabungan Rakyat Sabah (GRS), a contattarli direttamente. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Il PKR è un partito politico malese che si è formato nel 1999 e rappresenta gli interessi della comunità, mentre il Barisan Nasional è una coalizione di partiti che ha governato la Malesia per decenni.