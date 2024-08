Malesia: Polemica per un poster del concorso di indipendenza con immagini di soldati cinesi

18 Agosto 2024_ Un poster realizzato per un concorso scolastico in occasione del mese dell'indipendenza malese ha suscitato polemiche per la presenza...

18 Agosto 2024_ Un poster realizzato per un concorso scolastico in occasione del mese dell'indipendenza malese ha suscitato polemiche per la presenza di immagini di tre soldati cinesi. La situazione ha portato a un ampio dibattito pubblico e alla richiesta di scuse da parte della scuola coinvolta, che ha già emesso un comunicato di scuse. Il direttore dell'ufficio educativo di Penang ha confermato che l'insegnante responsabile ha chiesto scusa per l'errore. La notizia è stata riportata da 光华日报, evidenziando la necessità di maggiore attenzione nella preparazione di materiali educativi. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sensibilità culturale e sull'importanza di rappresentare correttamente la storia nazionale.