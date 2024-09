Malesia: Polizia cerca genitori di 402 bambini salvati nell'Operazione Global

15 Settembre 2024_ La polizia malese sta attivamente cercando i genitori di 402 bambini che sono stati salvati nell'ambito dell'Operazione Global, avviata per indagare su casi di abuso. L'operazione ha portato alla scoperta di segni di maltrattamento e ha coinvolto anche la Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISBH), un'azienda operante in tre distretti del Kedah. Le autorità stanno ora conducendo ulteriori indagini per garantire la sicurezza dei minori coinvolti. La notizia è stata riportata da Harian Metro. L'Operazione Global è un'iniziativa volta a proteggere i diritti dei bambini e a combattere il fenomeno dell'abuso minorile in Malesia.