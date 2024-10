Malesia: Polizia smantella il gruppo di ladri di cavi 'Geng Dexter' a Sibu

06 Ottobre 2024_ La polizia di Sibu ha arrestato il gruppo criminale noto come 'Geng Dexter', responsabile di furti di cavi in diverse torri di...

06 Ottobre 2024_ La polizia di Sibu ha arrestato il gruppo criminale noto come 'Geng Dexter', responsabile di furti di cavi in diverse torri di telecomunicazione nella regione. L'operazione ha portato alla risoluzione di 15 casi di furto, con un valore totale stimato di RM45.000. Il capo della polizia di Sibu, ACP Zulkipli Suhaili, ha dichiarato che il gruppo è composto da tre uomini di età compresa tra i 28 e i 40 anni, attivi nel crimine dall'inizio del 2024. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Le autorità locali continuano a intensificare gli sforzi per combattere la criminalità nella zona, garantendo maggiore sicurezza per i cittadini e le infrastrutture.