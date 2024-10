Malesia: Polizia smantella un traffico di droga con 315 kg di metanfetamina

17 Ottobre 2024_ La polizia malese ha smantellato un'organizzazione di traffico di droga, sequestrando 315 kg di metanfetamina, conosciuta localmente come "ice", del valore di 10 milioni di ringgit. L'operazione ha portato all'arresto di un sospetto di 25 anni a Kajang, nello stato di Selangor, che utilizzava un furgone per consegnare la droga ai clienti. Si stima che la quantità di droga sequestrata sarebbe stata sufficiente per soddisfare le esigenze di 1,58 milioni di consumatori. La notizia è stata riportata dal sito Kwong Wah Yit Poh, dove il direttore della Narcotici della polizia nazionale ha fornito ulteriori dettagli sull'operazione. La metanfetamina è una sostanza stupefacente altamente pericolosa, nota per i suoi effetti devastanti sulla salute e sulla società.