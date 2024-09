18 Settembre 2024_ Positano Risto, un ristorante italiano situato nel vivace quartiere di Publika a Kuala Lumpur, si distingue per la sua offerta completamente halal, priva di carne di maiale e alcol. Fondato da Haji Muhammad Imran, il locale ha come obiettivo quello di fornire un'esperienza culinaria autentica e accessibile a tutti, ispirata dalla sua esperienza durante il pellegrinaggio a La Mecca. Recentemente, il ristorante ha accolto l'italiano chef Roberto Mancini, che porta con sé oltre 30 anni di esperienza nella cucina asiatica, contribuendo a realizzare la visione di espansione globale di Imran. La notizia di questo ristorante innovativo, che celebra la cucina italiana in un contesto halal, è stata riportata da www.theyumlist.net. Positano Risto si propone come un punto di riferimento per chi cerca un'autentica esperienza gastronomica italiana a Kuala Lumpur, con piatti iconici come la pizza La Stella e il tiramisù preparato al tavolo.