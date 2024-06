Malesia: Possibile ritiro degli investimenti di BlackRock e le sue implicazioni

27 Giugno 2024_ Il Ministro degli Investimenti, del Commercio e dell'Industria, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, ha dichiarato che il possibile ritiro degli investimenti di BlackRock dalla Malesia potrebbe avere implicazioni negative sull'agenda di investimento del paese. BlackRock, il più grande gestore di asset al mondo, detiene investimenti in 100 aziende quotate in Malesia, con un valore complessivo di circa RM27.5 miliardi. Di questi, RM20.5 miliardi sono investiti nel mercato azionario della Bursa Malaysia e RM7 miliardi in obbligazioni governative e aziendali. BlackRock è anche azionista di grandi multinazionali operanti in Malesia, come Microsoft, Boeing, Intel e Texas Instruments, che contribuiscono significativamente allo sviluppo industriale e alla creazione di posti di lavoro. Lo riporta il New Straits Times. Tengku Zafrul ha sottolineato che la Malesia non ha politiche che impediscano investimenti da parte di aziende globali come BlackRock.