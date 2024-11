Malesia: Preoccupante tasso di corruzione tra i funzionari pubblici

10 Novembre 2024_ La corruzione tra i funzionari pubblici in Malesia continua a rappresentare una seria preoccupazione, con oltre il 40% degli arresti di quest'anno che coinvolgono dipendenti pubblici. Il commissario capo della Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), Tan Sri Azam Baki, ha rivelato che su 1.252 arresti effettuati tra gennaio e ottobre, 547 erano civili, di cui nove in posizioni dirigenziali. Azam ha sottolineato che il 55% delle segnalazioni ricevute dalla MACC riguardava funzionari pubblici, evidenziando la necessità di azioni urgenti per affrontare il problema. La fonte di queste informazioni è The Borneo Post. La MACC ha aperto 544 fascicoli di indagine contro i funzionari pubblici, con accuse di corruzione e abuso di potere, mentre l'apertura di un nuovo ufficio a Keningau mira a migliorare la lotta contro la corruzione in un'area che copre il 29% della superficie di Sabah.