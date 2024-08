Malesia: Preoccupazione per i nuovi cedimenti stradali a Jalan Masjid India

29 Agosto 2024_ Un secondo cedimento stradale è apparso a Jalan Masjid India, a Kuala Lumpur, a soli 50 metri dal primo, suscitando preoccupazioni tra i commercianti locali. Nonostante le rassicurazioni del sindaco e del ministro delle Territorie Federali, la comunità chiede misure concrete per garantire la sicurezza dell'area. Critiche sono state sollevate riguardo alla gestione della situazione, con richieste di dimissioni per chi ha fornito false assicurazioni. La fonte di queste informazioni è malaysiakini.com. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla responsabilità delle autorità locali, in un contesto già segnato da incidenti simili.