Malesia: Preoccupazioni per la flotta della Marina dopo l'affondamento della KD Pendekar

28 Agosto 2024_ L'affondamento della nave KD Pendekar della Marina Reale Malese ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo all'età delle navi e alla gestione delle risorse della RMN. Il rapporto dell'Auditor General ha rivelato che metà delle 49 navi della RMN operano al di sotto del loro livello ottimale, con 14 nuove navi ancora in attesa di consegna. La situazione è aggravata dalle rivendicazioni della Cina sul Mar Cinese Meridionale, in contrasto con i diritti della Malesia sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. La RMN deve affrontare sfide significative per garantire la sicurezza marittima del paese, mentre il governo federale è sotto pressione per fornire i fondi necessari. La notizia è riportata da nst.com.my. La Malesia, un paese marittimo, deve rafforzare la sua flotta per proteggere i propri diritti sovrani e la sicurezza nazionale.