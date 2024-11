Malesia: Preoccupazioni per le gravidanze adolescenti e i matrimoni precoci

10 Novembre 2024_ La ministra per lo Sviluppo delle Donne, della Famiglia e della Società, Datuk Seri Nancy Shukri, ha espresso preoccupazione per l'aumento delle gravidanze tra adolescenti, dei matrimoni precoci e dei casi di abbandono di neonati in Malesia. Secondo i dati del Ministero della Salute, negli ultimi cinque anni sono stati registrati 44.263 casi di gravidanze adolescenti, di cui 17.646 riguardano ragazze non sposate. In particolare, nello stato di Sarawak, dal 2019 al 2023 si sono verificati 9.258 casi di gravidanze tra adolescenti, di cui 5.627 non erano sposate al momento del concepimento. La fonte di queste informazioni è Berita Harian. La ministra ha sottolineato l'importanza di affrontare queste problematiche sociali per garantire un futuro migliore alle giovani generazioni in Malesia.