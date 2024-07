Malesia: Progetto River of Life non raggiunge gli obiettivi

4 Luglio 2024_ Nonostante una spesa di RM3.915 miliardi dal 2011, il progetto River of Life a Kuala Lumpur potrebbe non essere completato quest'anno e non ha raggiunto i suoi obiettivi, secondo il Dipartimento del Capo Revisore dei Conti Nazionale. Gli auditor hanno riscontrato danni a varie infrastrutture del progetto e il fiume Klang non è stato ancora pulito. Il progetto, lanciato sotto l'amministrazione dell'ex Primo Ministro Najib Razak, mirava a migliorare la qualità dell'acqua del fiume Klang e a riqualificare un tratto di 10 km nel centro di Kuala Lumpur. Circa RM4.4 miliardi erano stati stanziati per la pulizia e la riqualificazione del fiume. Lo riporta Harian Metro. Il progetto aveva l'obiettivo di rendere l'acqua del fiume adatta per scopi ricreativi, ma finora non ha avuto successo.