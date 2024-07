Malesia: Proposta di creazione della Commissione per i Dati della Malesia

29 Luglio 2024_ Il Ministero Digitale della Malesia ha annunciato l'intenzione di istituire una Commissione per i Dati al fine di migliorare la gestione e la sicurezza dei dati dei cittadini. Il Ministro Digitale, Gobind Singh Deo, ha dichiarato che si prevede di modificare la legge sulla protezione dei dati personali del 2010, con una presentazione prevista in Parlamento per marzo o metà del prossimo anno. La creazione di questa commissione è vista come una risposta alla crescente importanza dei dati nell'era dell'intelligenza artificiale e degli investimenti significativi da parte di aziende come Google e Microsoft. La notizia è stata riportata da Berita Harian, evidenziando l'importanza di avere un quadro normativo adeguato per proteggere i dati e promuovere il loro utilizzo sicuro. La proposta mira a garantire che la sicurezza dei dati rimanga una priorità nel contesto dell'innovazione tecnologica in Malesia.