Malesia: Proposta di test di lingua malese per la cittadinanza

16 Ottobre 2024_ Il Ministro dell'Interno malese, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ha difeso oggi la proposta di un test di competenza nella lingua malese per le domande di cittadinanza, sottolineando che si tratterà di un colloquio conversazionale e non di un'intervista rigorosa. Questa proposta fa parte di una modifica costituzionale che sta attualmente venendo discussa in Parlamento. Saifuddin ha spiegato che il colloquio non sarà basato su domande standardizzate, ma includerà l'uso di immagini per facilitare la comunicazione. La notizia è riportata da The Borneo Post. La modifica mira a rendere il processo di acquisizione della cittadinanza più accessibile e interattivo per i richiedenti.