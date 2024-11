Malesia: Proposta di un Centro di Eccellenza per i Giovani in Sarawak

07 Novembre 2024_ Il Ministero dello Sviluppo delle Donne, dei Bambini e del Benessere della Comunità della Malesia sta valutando l'istituzione di un Centro di Eccellenza per i Giovani, volto a promuovere e sviluppare i talenti giovanili. La ministra Datuk Seri Fatimah Abdullah ha sottolineato l'importanza di creare un percorso sostenibile per i giovani del Sarawak, dalla prima infanzia fino all'età adulta. Il centro, che dovrebbe partire in scala ridotta nel 2025, si propone di fornire un programma strutturato per guidare lo sviluppo dei talenti durante il percorso educativo dei bambini. Questo progetto mira a garantire che i talenti dei bambini, inclusi quelli con bisogni speciali, vengano coltivati e sviluppati fino all'età adulta, come riportato da The Borneo Post. L'iniziativa si basa su esperienze precedenti, come il programma Sedidik, e intende promuovere l'inclusività tra gli studenti, assicurando che nessuno venga escluso.