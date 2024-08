Malesia: Proseguono le ricerche della turista inghiottita da una voragine a Kuala Lumpur

25 Agosto 2024_ Le operazioni di ricerca per Vijayalaksmi, una turista indiana di 48 anni, continuano a Kuala Lumpur dopo che è stata inghiottita da una voragine profonda 8 metri. I soccorritori hanno aperto sei pozzetti fognari nella zona di Jalan Masjid India per facilitare le ricerche, ma finora non sono stati trovati indizi. Il Ministero delle Territoriali Federali ha dichiarato che le ricerche si estenderanno fino all'impianto di trattamento delle acque reflue di Pantai Dalam, mentre i commercianti locali chiedono misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti. La notizia è riportata da thestar.com.my. Le autorità stanno anche pianificando una mappatura delle aree di Kuala Lumpur per garantire la sicurezza pubblica.