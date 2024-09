Malesia: Rafforzamento della cooperazione strategica con la Cina

10 Settembre 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha sottolineato l'importanza di una cooperazione strategica più forte tra Malesia e Cina, evidenziando i benefici per entrambi i Paesi e per l'intera regione. Durante il suo intervento al 17° Congresso Mondiale degli Imprenditori Cinesi, Anwar ha evidenziato che la Cina è il principale partner commerciale della Malesia da 15 anni, con un volume di scambi che si avvicina ai 1000 miliardi di dollari nel 2023. Ha anche menzionato la recente firma di un memorandum d'intesa per la cooperazione nell'economia digitale, che rappresenta un passo significativo verso una collaborazione più profonda. La fonte di questa notizia è 星洲日報 (Sin Chew Daily). La Malesia, un Paese del sud-est asiatico, sta cercando di promuovere la sua posizione strategica nel commercio e negli investimenti, collaborando attivamente con altri Paesi della regione ASEAN.