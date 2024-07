Malesia: Rafforzata la sicurezza a Sarawak per i piani di espansione indonesiani

10 Luglio 2024_ La Terza Brigata di Fanteria della Malesia intensificherà le misure di sicurezza a Sarawak in risposta alla costruzione di due nuove...

10 Luglio 2024_ La Terza Brigata di Fanteria della Malesia intensificherà le misure di sicurezza a Sarawak in risposta alla costruzione di due nuove città indonesiane nel Kalimantan. Il Brigadier Generale Mohd Sofian Bin Duran Sutan ha dichiarato che la brigata continuerà a monitorare e garantire la sicurezza della regione, soprattutto in vista dei piani dell'Indonesia di costruire una nuova capitale nel Kalimantan. Questo sviluppo potrebbe portare benefici economici e di sviluppo per la regione, secondo quanto affermato da Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi. Wan Junaidi ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza. Lo riporta Utusan Borneo. La Terza Brigata di Fanteria della Malesia è un'unità militare responsabile della difesa della regione di Sarawak.