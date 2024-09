Malesia: Rappresentante UNFPA celebra i progressi nel benessere delle donne in occasione della Merdeka

01 Settembre 2024_ Julitta Onabanjo, Rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) in Malesia, ha condiviso i suoi pensieri sui progressi del paese in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi, in coincidenza con il 67° anniversario dell'Indipendenza. Onabanjo ha evidenziato i miglioramenti significativi nella riduzione della mortalità materna e infantile, nonché l'espansione dei servizi di pianificazione familiare e la partecipazione delle donne nella vita pubblica. Ha anche lodato l'impegno del governo malese per la sicurezza delle donne, sottolineando l'importanza di un approccio coordinato per affrontare la discriminazione di genere. La notizia è riportata da malaymail.com. L'UNFPA è un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di salute sessuale e riproduttiva, e Onabanjo ha espresso la sua disponibilità a collaborare con il governo malese per garantire il benessere delle donne e delle ragazze nel paese.