Malesia: RCB espande la sua attività in Europa con un nuovo ufficio a Milano

07 Novembre 2024_ RCB, un'importante azienda malese specializzata in componenti e accessori per motociclette ad alte prestazioni, ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio commerciale e di un centro di ricerca e sviluppo a Milano, Italia. Questa espansione segna un passo significativo per l'azienda, che mira a rafforzare la sua presenza nel mercato europeo e a sviluppare innovazioni nel settore motociclistico. Milano, conosciuta come un centro di design e innovazione, offre a RCB l'opportunità di collaborare con esperti e professionisti del settore. La notizia è stata riportata da malay.news, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nel settore delle motociclette. L'apertura dell'ufficio a Milano rappresenta un'opportunità per RCB di integrare le sue tecnologie con il know-how europeo, contribuendo così alla crescita del mercato delle moto in Malesia e oltre.