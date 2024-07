Malesia: reliquia del Buddha accolta all'aeroporto di Penang

13 Luglio 2024_ Una reliquia del Buddha è arrivata a Penang, Malesia, ed è stata accolta con grande onore da vari gruppi buddisti locali presso l'aeroporto. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli che hanno reso omaggio alla sacra reliquia. La cerimonia di accoglienza è stata caratterizzata da preghiere e rituali tradizionali, sottolineando l'importanza spirituale dell'evento. La reliquia sarà esposta in vari templi della regione per permettere ai devoti di renderle omaggio. Lo riporta il sito di notizie 光华日报. Questo evento rappresenta un momento significativo per la comunità buddista di Penang, rafforzando i legami spirituali e culturali nella regione.