Malesia: Riaperta l'inchiesta sulla morte di Teoh Beng Hock

02 Agosto 2024_ La polizia malese ha annunciato la riapertura dell'inchiesta sulla morte di Teoh Beng Hock, avvenuta nel 2009, con la possibilità di convocare nuovamente la sua famiglia per ulteriori dichiarazioni. Il direttore del CID, Comm Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain, ha dichiarato che ogni nuova informazione sarà valutata per chiarire il caso. Il Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim ha confermato che l'indagine sarà condotta in modo trasparente e giusto, senza interferenze esterne. Teoh Beng Hock, un attivista politico, fu trovato morto dopo essere stato interrogato dalla Commissione Malese Anticorruzione (MACC). La notizia è riportata da New Straits Times. La morte di Teoh ha suscitato ampie polemiche e richieste di giustizia, portando a indagini e risarcimenti da parte del governo.