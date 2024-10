Malesia: Richiesta di fondi per il complesso sportivo di Kuala Penyu

12 Ottobre 2024_ Il Pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Limus Jury, ha espresso la speranza che il Governo Federale possa allocare fondi per la costruzione del Complesso Sportivo di Kuala Penyu nel prossimo Bilancio 2025, previsto per il 18 ottobre. Nonostante l'approvazione del progetto risalga a diversi anni fa, i lavori sono stati ritardati a causa di cambiamenti governativi. Limus ha sottolineato che il sito è già stato preparato e non ci sono motivi per cui il governo non dovrebbe procedere con la costruzione. Ha anche evidenziato l'importanza di promuovere attività sportive per il benessere della comunità locale. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Il Complesso Sportivo di Kuala Penyu è atteso come un'importante infrastruttura per la promozione dello sport nella regione.