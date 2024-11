Malesia: Riforma dei seggi parlamentari in Sabah e Sarawak posticipata dopo le elezioni

10 Novembre 2024_ La finalizzazione dell'implementazione di seggi parlamentari aggiuntivi in Sabah e Sarawak avverrà solo dopo le prossime elezioni generali, come dichiarato dal Vice Primo Ministro Datuk Seri Fadillah Yusof. La decisione è dovuta alla necessità di rivedere diversi aspetti legali prima di procedere con le modifiche necessarie nel Dewan Rakyat, il parlamento malese. Fadillah ha sottolineato che non ci sono tempistiche specifiche per l'attuazione di questi seggi, lasciando spazio per discussioni legali tra le autorità competenti. La questione è di particolare rilevanza per le due regioni malaysiane, che hanno storicamente richiesto una rappresentanza parlamentare adeguata. La notizia è riportata da The Borneo Post. Le elezioni generali in Malesia sono un evento cruciale che determina la composizione del governo e la rappresentanza delle diverse regioni del paese.