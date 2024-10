Malesia: Riforma del settore agro-alimentare con fusione di sette agenzie

09 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Agricoltura e della Sicurezza Alimentare della Malesia annuncia la fusione di sette agenzie per migliorare la regolamentazione nel settore agro-alimentare. Le agenzie coinvolte includono il Kawalselia Padi dan Beras (KPB), il Dipartimento dei Servizi di Quarantena e Ispezione della Malesia (Maqis), e altri enti chiave. Il ministro Datuk Seri Mohamad Sabu presenterà la proposta di riforma al Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim il 1° novembre. Questa iniziativa mira a ottimizzare l'applicazione delle leggi e a combattere problemi come le perdite e il contrabbando, come riportato da Berita Harian. La riforma coinvolgerà 2.030 agenti di enforcement e 14 leggi, segnando un passo significativo verso il miglioramento del settore agro-alimentare in Malesia.