Malesia: Riforma del sistema di remunerazione del servizio pubblico per migliorare l'efficienza

17 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha annunciato l'implementazione del nuovo Sistema di Remunerazione del Servizio Pubblico (SSPA) a partire dal 1° dicembre 2024, come parte della riforma del servizio civile. Questa iniziativa mira a migliorare la produttività e l'efficienza dei funzionari pubblici, promuovendo anche la rotazione dei posti per prevenire comportamenti scorretti. Anwar ha sottolineato l'importanza di misurare il successo del SSPA in base ai risultati e ha esortato a garantire che le promozioni siano meritocratiche. La notizia è stata riportata da The Sunday Post. La riforma si inserisce nell'agenda Malaysia MADANI, che punta a una governance più trasparente e responsabile nel settore pubblico.