Malesia: Riforma educativa per combattere l'abbandono scolastico

6 Luglio 2024_ Il governo malese è invitato a rendere obbligatoria l'istruzione fino al conseguimento del Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) per...

6 Luglio 2024_ Il governo malese è invitato a rendere obbligatoria l'istruzione fino al conseguimento del Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) per affrontare il problema dell'abbandono scolastico a livello secondario. Secondo esperti educativi, il sistema scolastico dovrebbe essere obbligatorio per 12 anni, a partire dalla scuola materna. L'ex Direttore Generale dell'Istruzione, Tan Sri Alimuddin Mat Dom, ha sottolineato che l'abbandono scolastico secondario può avere gravi conseguenze per la nazione. Il Ministro dell'Istruzione, Fadhlina Sidek, ha dichiarato che la riforma si concentrerà su vari aspetti, tra cui la ristrutturazione del sistema prescolare e l'intervento curriculare. Berita Harian riporta che la riforma mira anche a rafforzare le competenze linguistiche e digitali degli studenti. La proposta include l'obbligo di 12 anni di istruzione, con l'obiettivo di ridurre l'abbandono scolastico e migliorare le prospettive future degli studenti.