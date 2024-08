Malesia: Riforma legislativa in arrivo per aggiornare oltre 3000 leggi obsolete

12 Agosto 2024_ Il Ministro della Giustizia e della Riforma Istituzionale della Malesia, Dato' Sri Azalina, ha annunciato l'intenzione di presentare un documento al Consiglio dei Ministri per rivedere oltre 3000 leggi obsolete nel Paese. Queste leggi, molte delle quali risalgono al periodo antecedente all'indipendenza della Malesia, non sono più adeguate alle esigenze attuali. La proposta mira a modernizzare il quadro legislativo nazionale, garantendo che le leggi siano in linea con le necessità contemporanee della società malese. La riforma è vista come un passo cruciale per migliorare l'efficacia del sistema giuridico del Paese, come riportato da 光华日报. La revisione delle leggi obsolete potrebbe anche facilitare un ambiente normativo più favorevole per gli investimenti e lo sviluppo economico in Malesia.