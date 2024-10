Malesia: Riforma nelle forze di polizia per ridurre la corruzione

08 Ottobre 2024_ Il capo della polizia malese, Tan Sri Razarudin, ha annunciato una riforma che riduce il periodo di rotazione per i funzionari di polizia da cinque a tre o quattro anni. Questa misura è stata introdotta per prevenire problemi di prestazioni lavorative, corruzione e abuso di potere tra gli agenti. Dall'inizio di febbraio, oltre 6.000 ufficiali hanno già subito cambiamenti di incarico, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e le competenze all'interno delle forze di polizia. La riforma è in linea con le direttive del Primo Ministro Anwar Ibrahim e del Servizio Pubblico, come riportato da Kwong Wah Yit Poh. Le autorità malaysiane continuano a lavorare per garantire un servizio pubblico più responsabile e trasparente.