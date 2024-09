Malesia: Rilevato il primo caso positivo di Mpox con ceppo II

17 settembre 2024_ La Malesia ha registrato il suo primo caso positivo di Mpox con il ceppo II, come annunciato dal direttore generale della Salute, Datuk Dr Muhammad Radzi Abu Hassan. Il paziente, attualmente in isolamento e in condizioni stabili, non ha viaggiato all'estero nei 21 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti ravvicinati del paziente sono in fase di identificazione e monitoraggio secondo procedure operative standard rigorose. Fino ad oggi, sono stati segnalati 58 casi sospetti di Mpox nel paese, tutti appartenenti al ceppo II. La notizia è stata riportata dal New Straits Times. Le autorità sanitarie invitano la popolazione a prestare attenzione ai sintomi e a mantenere elevate misure di igiene personale per prevenire la diffusione del virus.