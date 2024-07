Malesia: Rimozione del presidente del Perikatan Nasional di Penang

14 Luglio 2024_ L'assemblea della sezione giovanile del PAS di Penang ha approvato all'unanimità la mozione per rimuovere il presidente del Perikatan Nasional di Penang, Datuk Liu Hua Cai. La decisione è stata presa per tre motivi principali: riorganizzare la struttura del Perikatan Nasional per garantire uno sviluppo sostenibile, considerare la struttura demografica di Penang e rispondere alle pressioni dei membri di base. La mozione, presentata dalla sezione giovanile del PAS di Tasek Gelugor, ha suscitato un acceso dibattito tra i membri prima di essere approvata. La notizia è stata riportata da 光华日报. La mozione sarà ora presentata ai vertici del partito per consolidare la posizione del Perikatan Nasional a Penang.